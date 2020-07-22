Ученые разработали защитный механизм организма от коронавируса без антител

22.07.2020, 15:30, Разное

Ученые всего мира ежедневно проводят исследование на реактивность переболевшего организма к повторному заражению COVID-19. Установлено, что лишь у 10-ти процентов инфицированных людей вырабатываются антитела, но их количество уменьшается каждую неделю.

Ученые сделали заявление, что организм человека, который болел COVID-19, способен запоминать вирус благодаря Т-клеткам. Во время взаимодействия иммунных клеток с белком коронавируса вырабатываются антитела. И несмотря на то, что через некоторое время их количество уменьшается, Т-клетки помнят вирус и смогут его распознать в будущем.

При повторном столкновении иммунитета с возбудителем COVID-19, запускается кооперативная реакция – иммунный ответ, который направлен на уничтожение патологического фактора.

Исследования на данной основе буду проводиться в средине осени, в феврале и в конце весны следующего года.