В Сети показали снимки Ларисы Долиной с пучком на голове и очках-лисичках во время отдыха на море

22.07.2020, 15:17, Разное

В Сеть попали снимки Ларисы Долиной с легким пучком на голове и солнцезащитных очках-лисичках, снятые во время прошлогоднего отдыха на море. Серию кадров с отдыха разместила в Instagram дочь знаменитости Ангелина Миончинская.

Лариса Долина не афиширует личной жизни, посвящая практически все свое время карьере, преподаванию в институте культуры, театральным спектаклям. Певица не ведет блогов в социальных сетях, где можно было бы узнать подробности ее деятельности или семейные моменты. О том, как 64-летняя Долина проводит время вне работы, удается узнать благодаря публикациям дочери.

Как информирует “ГлобалМСК”, в одном из интервью Лариса Долина сообщила, что с недавних пор живет вместе с дочерью Ангелиной и внучкой Сашей. Что послужило поводом для переезда к родным, звезда российской эстрады не стала объяснять. Совместные снимки с близкими людьми можно увидеть на опубликованных Миончинской кадрах. Наследница исполнительницы очень скучает по морю. Она разместила несколько снимков с прошлогоднего летнего отдыха, где на одном из них запечатлена Лариса Долина в воде с собранными в пучок волосами, обнимая маленькую Сашу.