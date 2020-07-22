Опровергнут миф о группе крови и коронавирусе
22.07.2020, 15:16, Новости дня
Тяжесть заболевания коронавирусом и смертность от болезни не связана с группой крови пациента, к такому выводу пришли Cпециалисты из Массачусетской больницы общего профиля и медицинского центра Beth Israel Medical Center, исследование которых опубликовано в журнале Annals of Hematology.
Ученые проанализировали данные 7 тыс. 648 пациентов, которые прошли тестирование на COVID-19. Они проверили связь группы крови непосредственно с госпитализацией, необходимостью интубации и смертью пациента, передает РИА «Новости».
«Не было никакой связи между группой крови и любым из пиковых маркеров воспаления, а также между группой крови и любым из клинических показателей тяжести. Группа крови не была связана с риском интубации или смерти», – говорится в статье.
При этом исследователи установили, что люди с группами крови В (III) и АВ (IV), которые при этом были резус-положительными, чаще заболевали коронавирусом. Ученые пришли к выводу, что группа крови может влиять на риск заражения, но не на тяжесть последующей болезни.
Ранее иранские ученые заявили, что чаще других от коронавируса умирают люди со второй группой крови.
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