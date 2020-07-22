В РФ решили не откладывать сроки запуска 5G

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22.07.2020, 15:16, Новости дня

Продление сроков по достижению национальных целей до 2030 года не сдвинет сроки внедрения 5G в России, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Сроки внедрения 5G не переносятся. Есть национальные проекты, в нем они определены, пока переносов не было», – цитирует Чернышенко РИА «Новости».

Он пояснил, что к этому вопросу разумно вернуться в начале осени 2020 года.

«Это все-таки тот срок, когда нам поручили пересмотреть параметры национальных проектов, их надо взаимоувязать друг с другом. Пока таких планов не было», – сказал вице-премьер.

В свою очередь глава Минкомсвязи Максут Шадаев заявил, что основной задачей ведомства является максимально быстрый запуск 5G с учетом принятых решений по приоритетным диапазонам частот, выделенных для таких сетей.

«Мы определили для себя приоритетные диапазоны, и сейчас обсуждаем, сколько нам будет стоить конверсия для того, чтобы эти диапазоны задействовать для 5G», – сказал министр.

В мире приоритет частот для 5G сохраняется в диапазоне 3,4-3,8 ГГц, но в РФ он занят военными и силовыми ведомствами. Высвобождение этих частот обсуждается уже в течение долгого времени. Ведутся тесты в диапазонах 25,25-27,5 ГГц и 4,9 ГГц, но их можно использовать только как как дополнительные к основному диапазону.

Напомним, в июне премьер Михаил Мишустин предложил продлить сроки достижения национальных целей до 2030 года.

В марте в РФ была разработана дорожная карта развитию сетей пятого поколения, она включила в себя кадровый вопрос и создание оборудования.

В октябре 2019 года вице-премьер Максим Акимов сообщал, что диапазон частот 3,4-3,8 ГГц остается приоритетным для развития сети 5G в России.





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