 

Мнение: О первом дне в Хабаровске ВРИО Дегтярева

22.07.2020, 15:13, Разное

Вообще то, я надеялся, что сегодня в Хабаровске произойдут некоторые изменения. Надеялся, что ничего плохого не произойдет и вновь назначенный (не избранный же) ВРИО Дегтярев не подкачает, встретится с народом, успокоит их, поговорит…. ведь именно в этом искусство политика, а не по баням ходить…., 

Итак, под катом пара тройка коротких видео, весь рабочий день.

Собственно, сам приезд. Не, ну по машинам и колличеству прислуги, достаточно скромно. Ну и маску сразу одел- коронавирус, говорят, не дремлет в Хабаровске!

Поздороваться с прохожими? Нет, это опасно для жизни.

Люди уже собрались на площади. Ожидание поставленного чиновника рождает и не самые лучшие лозунги, это естественно!

Вот так люди все собирались и собирались. Люди, как мне кажется, и правда верили, что ВРИО выйдет хоть на крыльцо. Хоть в окошко выглянет. И хоть что то скажет.

Охрана у входа, естественно. Жаль, что полицейским приходится таки заниматься. Уверен, когда они шли в профессию, не о таком мечтали.

Ну и последнее, чтобы вас не томить

Бегство мистера Дегтярёва. Под покровом темноты врио сбежал от протестующих. Вот так…. как то обидно и, главное, очень печально. 

Или- испугался коронавируса, ну с кем не бывает? Коронавирус- он коварный очень.

Источник: Теория элит





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