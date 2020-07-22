 

Мужская бисексуальность доказана учёными из США и Великобритании

22.07.2020, 15:09, Разное

Теорию о мужской бисексуальности подтвердили учёные из США и Великобритании. MedicalXpress сообщило, что результаты этого исследования были опубликованы в Proceedings of the National Academy of Sciences.
Долгий период времени исследователи не могли подтвердить предположение о том, что мужчины бисексуальны. Скептически настроенные люди утверждают, что они могут быть либо гетеро, либо гомосексуальной ориентации. Существует теория, что акцентируя на своей бисексуальности, мужчины подсознательно или осознанно пытаются скрыть свою гомосексуальность. Однако женское сексуальное влечение к обоим полам учёные давно смогли доказать.

В целях эксперимента учёные приспособили к половым органам мужчин определенные датчики, с помощью которых можно было определить уровень возбуждения. Каждый из них смотрел специально подготовленные эротические видео, где участвовали мужчины и женщины. Это исследование показало, что часть участников получила сексуальное удовлетворение от просмотренных роликов, что подтверждает их бисексуальность. Кроме этого, уровень возбуждения к тому или иному полу у каждого был разным, что говорит о склонности одних к гетеросексуальности, других к гомосексуальности.





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