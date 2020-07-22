10 самых достоверных факторов риска болезни Альцгеймера

22.07.2020, 15:05, Разное



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Болезнь Альцгеймера развивается примерно у 20% человек к возрасту 80 лет. Ожидается, что в ближайшие десятилетия распространенность ее и других видов деменции будет расти. Частично это связано с тем, что население планеты продолжает расти. Поэтому понимание факторов риска в настоящее время имеет особую важность: эти знания можно использовать для профилактики одной из главных болезней современности.

Болезнь Альцгеймера обычно развивается под действием целого комплекса факторов, включая, возраст, генетическую предрасположенность, образ жизни. Некоторые из этих факторов риска модифицируемые: влияя на них можно снижать вероятность появления заболевания.

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В разное время ученые предложили более 100 факторов риска болезни Альцгеймера. Но далеко не все из них были подтверждены достаточно убедительными исследованиями. Сейчас эксперты выделяют лишь 10 факторов, на которые наверняка можно воздействовать с целью профилактики.

Для профилактики болезни Альцгеймера необходимо:

Поддерживать уровень сахара в крови в норме, предупреждать развитие сахарного диабета.

Контролировать массу тела (индекс массы тела должен быть ниже 25).

Получить как можно более серьезное образование в молодости.

Избегать травм головы.

Поддерживать когнитивную активность как можно дольше.

Предупреждать депрессию или лечить ее.

Проводить профилактику стресса (для избегания следующего за ним увеличения уровня кортизола).

Лечить «ортостатическую гипотензию» – состояние, при котором кружится голова и темнеет в глазах во время вставания.

Контролировать уровень артериального давления, начиная со среднего возраста.

Предупреждать увеличение уровня гомоцистеина в крови. Это аминокислота, которая связана с повреждением сосудов. Обычно повышение ее уровня развивается на фоне нехватки фолиевой кислоты или витамина В12.

Перечисленные выше 10 факторов имеют степень доказательности «А», то есть, подтверждены исследованиями самого высокого качества. Любопытно, что некоторые факторы, которые обычно связывают с риском болезни Альцгеймера, имеют степень доказательности «В», они менее достоверны. К ним относятся недостаток сна, курение и низкая физическая активность. Возможно, в будущем, хорошие доказательства появятся и для других факторов риска.

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Ученые убеждены, что воздействие на модифицируемые факторы риска могут существенно снизить распространенность болезни Альцгеймера.

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