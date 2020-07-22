В Украине появилось Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности

22.07.2020, 15:01, Новости дня

Кабинет Министров Украины принял постановление о создании Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности. Такое решение правительство приняло на заседании 22 июля, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Целью принятия акта является создание центрального органа исполнительной власти, ответственного за формирование реализации государственной промышленной политики в сферах развития стратегических отраслей промышленности. Принятие этого постановления позволит обеспечить стабильное развитие стратегических отраслей промышленности, создание новых рабочих мест, увеличение поступлений в госбюджет, развитие регионов и позитивно повлияет на рыночную среду”, – отметил вице-премьер-министр – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

16 июля Верховная Рада Украины назначила Олега Уруского вице-премьером – министром по вопросам стратегических отраслей промышленности.

57-летний Олег Уруский в 1996–2000 годах работал в аппарате Совета нацбезопасности и обороны Украины, в 2000–2003-м занимал должность первого замглавы Госкомиссии по делам оборонно-промышленного комплекса, позже работал в секретариате правительства, был первым замминистра промышленной политики, возглавлял Государственное космическое агентство Украины.

С апреля 2020 года работает в частном секторе.