После перестрелки в московской деревне возбудили дело

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22.07.2020, 14:53, Новости дня

После стрельбы в московской деревне Мякинино возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.

«Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 1 ст. 213 УК РФ)», – сообщили ТАСС в ведомстве.

Там уточнили, что стрелка до сих пор не нашли.

Инцидент произошел во вторник днем в результате конфликта на дороге. Водитель иномарки выстрелил, по предварительной информации, из травматического пистолета в двух мужчин и скрылся с места происшествия.

Пострадавших отправили в больницу, в Москве ввели план «Перехват».

Ранее правоохранители в Москве задержали курьера службы доставки, обстрелявшего двух человек в московском районе Строгино. Конфликт произошел ночью 20 июля. Между потерпевшими, их знакомым и неким мужчиной (его доставили в ОМВД и опросили как свидетеля) и курьером службы доставки произошел конфликт, переросший в драку. В потасовке курьер из неустановленного огнестрельного оружия выстрелил в оппонентов, после чего скрылся.





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