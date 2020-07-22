 

От имени Марии Порошеной мошенники обманывают людей

22.07.2020, 14:53, Разное

В своем блоге в Instagram известная актриса Мария Порошена опубликовала пост о том, что от ее имени продают продукцию неизвестного происхождения. И попросила своих подписчиков отправить жалобы на аккаунт аферистов.
В социальной сети Instagram была создана фейковая учетная запись под именем актрисы Марии Порошеной. Предполагается, что на этом аккаунте продается товар сомнительной природы и просят за это немалые деньги. Актриса и ее дочь на официальных страничках призывают быть бдительными и осторожными, брать информацию исключительно на проверенных источниках. Неопытные пользователи Instagram уже пострадали от рук жуликов.

В полицию она обращаться не будет, ведь в таких случаях этот метод неэффективен. Также стало известно, что Мария Порошена не впервые попадает под действия мошенников. Раннее актрисе приходилось создавать новый профиль и отмывать честное имя от грязи аферистов.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.07 / Украинка превратила себя в «инопланетянку»

02.06 / Максим Галкин снял танец близнецов Лизы и Гарри под Heavy Metal

15.07 / Подруга Ивана Телегина: «Пелагея встречалась с другими мужчинами и растратила 300 миллионов рублей»

18.05 / На востоке Москвы пассажир избил таксиста и угнал его машину

07.06 / «Только не рожай!»: Мария Машкова рассказала о беременности своей матери

08.06 / “Слюнки потекли”: возлюбленная ублажила Жигунова странным способом

20.06 / Анна-Сесиль Свердлова после расставания с Борисом Корчевниковым так и не создала семью

28.05 / Мнение: Чем опасно снижение цен

10.05 / Ольга Кабо и Алика Смехова нарушили карантин ради посещения оздоровительного центра

10.06 / В Челябинске заживо сожгли бомжа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска