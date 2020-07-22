От имени Марии Порошеной мошенники обманывают людей

22.07.2020, 14:53, Разное

В своем блоге в Instagram известная актриса Мария Порошена опубликовала пост о том, что от ее имени продают продукцию неизвестного происхождения. И попросила своих подписчиков отправить жалобы на аккаунт аферистов.

В социальной сети Instagram была создана фейковая учетная запись под именем актрисы Марии Порошеной. Предполагается, что на этом аккаунте продается товар сомнительной природы и просят за это немалые деньги. Актриса и ее дочь на официальных страничках призывают быть бдительными и осторожными, брать информацию исключительно на проверенных источниках. Неопытные пользователи Instagram уже пострадали от рук жуликов.

В полицию она обращаться не будет, ведь в таких случаях этот метод неэффективен. Также стало известно, что Мария Порошена не впервые попадает под действия мошенников. Раннее актрисе приходилось создавать новый профиль и отмывать честное имя от грязи аферистов.