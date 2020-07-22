Китай пригрозил США закрыть консульство в Ухане
22.07.2020, 14:53, Новости дня
Власти Китая рассматривают возможность закрытия консульства США в Ухане из-за требований Вашингтона закрыть китайское консульство в Хьюстоне, сообщил источник.
Об этом информирует РИА «Новости».
Ранее в среду сообщалось, что США потребовали закрыть генеральное консульство Китая в Хьюстоне.
Накануне госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон хочет создать международную коалицию для противостояния Китаю.
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