Михаил Виноградов: Назначение Дегтярева – это эксперимент

22.07.2020, 14:55, Разное

В Хабаровске продолжаются протесты в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала. У протестующих появились новые лозунги – против назначения нового врио главы края Михаила Дегтярева. О ситуации в регионе “Настоящее Время” поговорило с политологом Михаилом Виноградовым.

– Дегтярев прибыл в протестующий город, и горожане на улицах кричали, что он должен уехать обратно домой. По вашим оценкам, на что вообще рассчитывают федеральные власти, когда отправляют вместо Фургала вот такую кандидатуру?

– Ну, конечно, назначение Дегтярева – это эксперимент. Эксперимент отчасти рациональный, потому что, во-первых, урегулирование в Хабаровском крае становится проблемой не только федерального центра, но и ЛДПР. Ответственности некоторым образом делегируются. С другой стороны, все-таки в этом больше жеста по отношению к протестующим, нежели в назначении какого-то там генерала, здешнего человека, абсолютно лояльного, никак не связанного ни с Фургалом, ни с ЛДПР – ни с кем. Другое дело, что для такого десанта, конечно, нужна некоторая драматургия, некоторые такие жесты, шаги, которые точно никто не знает, способен Дегтярев на это или нет. Потому что вроде бы он был заметной фигурой, но никто не знал, был ли он таким фриком, что ли, который достаточно странно себя вел, или это вполне рациональный человек, который понимал, что фрики востребованы, можно вести себя экзотично, а на самом деле ждал и дождался своего звездного часа в карьере. Первые часы Дегтярева четких сигналов не дали. Пока нет признаков поведения как самостоятельной фигуры, имеющей мандат на такое полномасштабное урегулирование. То есть некоторые жесты навстречу протесту он сделал, но, мягко говоря, жесты недостаточные. Поэтому, наверное, расчет на то, что все-таки эмоциональный выплеск протестующих рано или поздно кончится и можно потихоньку будет перетягивать элиты или раскалывать протестующих на разные группы, – такой расчет сохраняется. Но какой-то вот масштабной политической игры на такой раскол в первый день работы Дегтярева в Хабаровском крае мы не видели.

– Что будут делать горожане, по вашему мнению? Смирятся, утихнут протесты или будет это продолжаться?

– Вообще говоря, проблема российских протестов всегда, что такой выхлоп эмоций представляется участникам достаточным. И этот выхлоп эмоций не становится частью некоторой политической стратегии. Примеров, когда эмоция уходила и протест рассасывался, было немало. Самый яркий пример – в Кемеровской области, когда была большая трагедия, связанная с пожаром в торговом центре: несколько дней волнений, после чего Кемеровская область теперь снова один из рекордсменов по голосованию за власть. Поэтому допустить, что все-таки протест выдохнется, можно. Особенно если не будут делаться какие-то новые мобилизующие шаги, власть не будет давать дополнительные поводы для мобилизации протеста. Пока, мне кажется, жители Хабаровска определяют. Все-таки Дегтярев – это такой аллерген, или фрик, или человек, который издевается над жителями, или это жест навстречу протестующим, шаг в пользу возможности уступок, а не объявление всех протестующих агентами зарубежного влияния и провокаторами?