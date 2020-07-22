Госдума приняла закон о приравнивании отчуждения территорий РФ к экстремизму
22.07.2020, 14:48, Новости дня
Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли закон о приравнивании к экстремизму нарушения территориальной целостности РФ и отчуждения части ее территории.
Авторы инициативы – депутат Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. Законопроект подготовлен в рамках реализации поправок в Конституцию, передает РИА «Новости».
Инициативой предлагается уточнить понятие экстремистской деятельности. В документе экстремизмом признается в том числе нарушение территориальной целостности РФ и отчуждение части ее территории.
Также Клишас и Крашенинников внесли в Госдуму проекты с поправками в КоАП, УК и УПК с наказанием за призывы и действия по отчуждению территорий – их рассмотрят в осеннюю сессию.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин указал, что это первый законопроект, подготовленный после вступления изменений в Конституцию в силу.
На прошлой неделе Госдума приняла этот законопроект в первом чтении.
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