Госдума приняла закон о приравнивании отчуждения территорий РФ к экстремизму

22.07.2020, 14:48, Новости дня

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли закон о приравнивании к экстремизму нарушения территориальной целостности РФ и отчуждения части ее территории.

Авторы инициативы – депутат Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. Законопроект подготовлен в рамках реализации поправок в Конституцию, передает РИА «Новости».

Инициативой предлагается уточнить понятие экстремистской деятельности. В документе экстремизмом признается в том числе нарушение территориальной целостности РФ и отчуждение части ее территории.

Также Клишас и Крашенинников внесли в Госдуму проекты с поправками в КоАП, УК и УПК с наказанием за призывы и действия по отчуждению территорий – их рассмотрят в осеннюю сессию.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин указал, что это первый законопроект, подготовленный после вступления изменений в Конституцию в силу.

На прошлой неделе Госдума приняла этот законопроект в первом чтении.



