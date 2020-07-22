Байден призывает уделять больше внимания исламу в американских школах

22.07.2020, 14:46, Новости дня

Вероятный кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден заявил мусульманским избирателям, что ему хотелось бы, чтобы в учебных программах американских школ уделялось больше внимания исламу.

«Мне хотелось бы, чтобы в наших школах больше учили исламской вере. Хотелось бы, чтобы мы говорили обо всех великих конфессиях, а это одна из великих конфессий», – заявил Байден на форуме «Миллион мусульманских голосов», организованном непартийной организацией Emgage Action.

Байден обратился к участникам онлайн-мероприятия по видеосвязи из своего дома в Уилмингтоне, штат Делавэр.

Emgage Action, крупнейший комитет политических действий, объединяющий американских мусульман, в апреле поддержал Байдена, после того как ранее поддержал Берни Сандерса в ходе демократических праймериз.

Байден заявил, что он отменит введенный Трампом запрет на въезд в США из преимущественно мусульманских стран в первый день в должности и обвинил действующего президента в «непомерном росте исламофобии»