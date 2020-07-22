Скандалы: Сказочники из «Ростеха»

22.07.2020, 14:45, Разное

Почему откладываются заявленные корпорацией планы проведения сертификации вертолёта Ка-62 в EASA

В материале «Сомнительная компетентность министра Мантурова», рассмотрев вопросы сертификации «новейшего» (по версии АО «Вертолёты России») вертолёта Ка-62, «Версия» рассказала о проблемах этой затеи и предположила, что планы по завершению сертификации в 2020 году не реализуемы. Совещание, под председательством заместителя начальника управления сертификации авиационной техники Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Дмитрия Копысова, состоявшееся 07.07.2020 года полностью подтвердило наше предположение.

Как мы писали ранее, в январе месяце 2020 года, на своём официальном сайте Государственная корпорация «Ростех» «торжественно» заявила, что «Национальный центр вертолётостроения холдинга «Вертолёты России» Госкорпорации «Ростех» приступил к началу сертификационных испытаний вертолёта Ка-62, которые планируется завершить в 2020 году. Гендиректор АО «Вертолёты России» (судя по сделанному заявлению, совершенно не разбирающийся в теме) нарисовал радужную картину:

«Вертолет соответствует всем современным требованиям и имеет большой экспортный потенциал. К машине проявляют интерес компании нефтегазового сектора и другие гражданские структуры. Кроме того, в соответствии с подписанным соглашением с администрацией Приморского края наши первые машины планируется эксплуатировать в Приморье».

Однако, судя по Протоколу № 194/16-ПР от 07.07.2020 года администрации Приморского края придётся очень долго ждать вертолёты Ка-62, как, впрочем, газовикам и другим гражданским структурам.

Ну, а заявленные планы проведения сертификации этого вертолёта в EASA, судя по всему, вообще имеют заоблачную перспективу.

Понятно, что у Госкорпорации «Ростех» с образованием вертолётного холдинга, кроме различных обещаний, типа скоростного вертолёта, с трудом удастся найти хоть какие-то достижений в вертолётной области. Поэтому и используется любой информационный повод, чтобы хоть как-то убедить российскую общественность в том, что неустанно выкачиваемые из российского бюджета деньги могут хоть как-то быть использованы с пользой, но руководству госкорпорации было бы полезно проверять информацию, поступающую из подконтрольных холдингов. Или компетентность сотрудников «Ростеха» не позволяет это сделать?

«Кавалерийская атака» не удалась

Как следует из имеющегося в редакции документа, вертолётному холдингу «продавить» Росавиацию не удалось. Не помогло даже покровительство Дениса Мантурова, который наиболее трепетно относится к этому своему детищу. А это значит, что как ранее планировалось, в 2020 году никакого сертификата вертолёт Ка-62 не получит. В Протоколе (пункт 1.1.) говорится, что «мешанина конструкторских школ», получавшая название АО «НЦВ Миль и Камов» перенесла свою заявку на сертификацию вертолёта Ка-62 на вторую половину 2021 года.

Однако и эта дата вызывает у нас достаточно обоснованные сомнения, но, судя по намеченным мероприятиям, АО «Вертолёты России» продолжит выкачивать из бюджета деньги на эту программу. В частности, в Протоколе сообщается об инициативе по созданию в 2021 году стенда для прочностных усталостных испытаний фюзеляжа вертолёта Ка-62 (пункт 1.2.). Попутно возникает вопрос, а как до этого планировалось закончить сертификационные испытания в 2020 году, если соответствующий стенд, запланировали создать в 2021 году? Да и то, решение по нему было принято только в июле 2020 года.

Все намеченные мероприятия свидетельствуют о том, что ранее проработка вопроса со стороны АО «НЦВ Миль и Камов» была явно поверхностной. Так, к примеру, необходимая по процессу сертификации документация должна быть представлена соответствующим сертификационным центрам 31.07.2020 и 20.08.2020. Но ведь ранее «Ростех» заявил о начале процесса в январе этого года. Интересно, а чем до этого занимались руководители НЦВ «Миль и Камов», если проработка полноты и достаточности программ сертификационных испытаний должна быть сделана только к 20.08.2020 (пункт 2.5.)?

Если «горе-сертификаторам» от вертолётного холдинга необходимо целых восемь месяцев для создания всего лишь программ сертификационных испытаний, то как можно было «Ростеху» заявлять об окончании процесса сертификации в 2020 году? При таком подходе и 2021 год смотрится не очень-то уверенно.

Кто укажет Богинскому на выход?

В кабинете директора программы Ка-62 Виктора Маликова на стене висит «агитка» со словами мантуровского ставленника Андрея Богинского, которая гласит: «Кто не верит в сертификацию Ка-62 в 2020 г. Выход там». Как мы и предполагали изначально, никакой сертификации в 2020 году не предвидится. Теперь это подтверждено документально в Протоколе совещания в Росавиации.

Интересно, после этого кто-то укажет вертолётному дилетанту Богинскому на выход? Кстати, не станет ли это причиной указать на выход и министру Мантурову, так как его ставленник Андрей Богинский не оправдал, оказанного ему «высокого доверия»?

Хотя тут как сказать. Если считать задачей Богинского на посту «Вертолётов России» полный развал отрасли и содействие конкурентам по обнулению позиции России на мировом вертолётном рынке, то с этой задачей Андрей Иванович будто бы и справился.

Сомнительные достижения в производстве вертолётов руководство холдинга успешно компенсирует производством защитных масок, так может Андрея Богинского командировать командовать каким-нибудь швейным производством?

Очередной музейный экспонат

Похоже, что заявленный интерес администрации Приморского края по приобретению двух вертолётов Ка-62, о котором ряд изданий сообщили в конце 2019 года, не иначе как связан с пополнением Дальневосточного музея авиации. Что уж и говорить, вся «трудовая» деятельность вертолётного холдинга по распилу бюджета мало соотносится с реальными вопросами эксплуатации. Таким образом, у Ка-62 есть все основания повторить судьбу вертолёта Ми-34, о котором «Версия» рассказывала в материале «Суперавантюра».

Как сообщает издание «АвиаПОРТ» на подконтрольном холдингу предприятии в настоящее время идёт восстановление вертолёта Ми-34, для передачи его в Дальневосточный музей авиации. «Организационными работами по восстановлению и передаче вертолета Ми-34 в «Дальневосточный авиационный музейно-выставочный центре» с увлечением и большой любовью занимается Почетный гражданин города Арсеньева, Заслуженный машиностроитель России Александр Яковлевич Захарьящев, почти 60 лет проработавший в ААК «Прогресс» – сообщает упомянутое выше издание.

Таким образом, если кто-то думает, что мантуровский холдинг строит вертолёты, которые должны решать транспортные проблемы на необъятных просторах России, он сильно ошибается. К практическому вертолётостроению «Вертолёты России», по нашему мнению, имеет очень отдалённое отношение.

Сергей Кокорин