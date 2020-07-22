Россиянам вернут до 15 тысяч рублей за отдых на отечественных курортах

22.07.2020, 14:43, Разное

На возмещение расходов на отдых на российских курортах выделено 15 миллиардов рублей, рассказал премьер. Деньги получит каждый гражданин, который отдохнул в пределах нашей страны в 2020 году.

Озвучил Мишустин и сумму компенсации. По его словам, она составит от пяти до 15 тысяч рублей в зависимости от тура.

Туристические компании во время пандемии оказались в сложном положении, констатировал премьер. Отрасль необходимо поддерживать, заявил он. По словам главы правительства, операторам предоставят около 3,5 миллиарда рублей субсидий.

Напомним, что туристический сезон в России начался 1 июля. Для любителей пляжного отдыха и моря доступны Краснодарский край и Крым. В последнем наблюдается ажиотаж: во многих гостиницах занято более 90% мест.

В Министерстве туризма Крыма сообщили, что за первые десять дней на полуостров прибыли более 400 тысяч человек. Региональные власти рассчитывают, что в текущем году в Крыму отдохнут около 1,5 миллиона гостей – это сопоставимо с показателями прошлого года.

Любителям отдыха за рубежом придется потерпеть. Россия пока не возобновила международное авиасообщение. Тем не менее многие страны ждут наших туристов, в том числе Хорватия и Турция.

Ранее в правительстве сообщили о скором возобновлении международного авиасообщения. Крупнейшие аэропорты страны выразили готовность незамедлительно восстановить работу на зарубежных направлениях.