 

Минздрав усомнился в завершении первой волны коронавируса

22.07.2020, 14:30, Новости дня

Первая волна вспышки коронавирусной инфекции в РФ пока не завершилась, сообщил завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.

«Эпидемический процесс продолжает развиваться, и говорить о какой-то волне в России, что она закончилась, не приходится», – передает ТАСС его слова.

Ранее академик РАН, советник директора Роспотребнадзора по научной работе Виктор Малеев рассказал, что ситуация с распространением коронавируса не закончится скоро, о чем говорит прирост заболеваемости в мире.

Кроме того, специалисты Роспотребнадзора исследовали геномы нового коронавируса, выделенные в разное время с момента начала эпидемии в России. Выяснилось, что они не претерпели значительных изменений за время циркуляции вируса в стране.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.06 / Реклама даёт Google «безграничную власть» над американскими СМИ

25.06 / Все попытки повторного голосования по Конституции будут пресекаться

03.07 / Роспотребнадзор заявил о высоком потенциале развития пандемии нового свиного гриппа

28.05 / Режим самоизоляции в Новосибирской области и Хабаровском крае продлили

04.07 / Исполнилось 70 лет Радио Свободная Европа

30.06 / Гривна немного подешевела к евро

20.05 / Назван новый эпицентр коронавируса в мире

09.06 / “Прособеседовал человек 60”. Резников рассказал об отборе представителей ОРДЛО на переговоры в Минске

16.07 / Азербайджан пригрозил ракетным ударом по Армянской АЭС

16.07 / Закладку боевых кораблей для ВМФ с участием Путина перенесли

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска