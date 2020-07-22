Хирург Александр Вдовин рекомендует Алле Пугачевой воздержаться от пластики

22.07.2020, 14:30, Разное

Оценивая внешность российских звезд, известный пластический хирург Александр Вдовин уделил особое внимание народной артистке Алле Пугачевой. Обосновывая это тем, что примадонна превосходно выглядит для своего возраста, но сейчас, во благо ее здоровью, лучше пользоваться аппаратными методиками.

Алла Пугачева в свои 70 лет выглядит свежо и молодо. Еще несколько лет назад у певицы был лишний вес, а сейчас она выглядит очень стильно. Артистка опровергает факт того, что она пользовалась услугами специальных клиник и ложилась под нож пластического хирурга. Аргументируя это тем, что ей нельзя быть под влияние наркоза длительное время.

Многие врачи данной информации не доверяют. Кремами и косметическими услугами здесь не обойтись. А кожа после значительного похудения исчезнуть не могла. Александр Вдовин призывает Аллу Пугачеву не пренебрегать хирургическими вмешательствами, а опробовать новинки аппаратной методики. Также хирург порекомендовал поработать над эластичностью кожи и просто наслаждаться собой.