 

Зеленский раскрыл детали разговора с захватившим автобус в Луцке

22.07.2020, 14:23, Разное

Утром 21 июля в центре Луцка случилось ЧП. Вооруженный мужчина захватил в заложники 13 пассажиров автобуса и пригрозил взорвать бомбу. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб.

Президент Украины Владимир Зеленский держал ситуацию в городе под личным контролем. Лидер решил сам связаться с террористом, чтобы убедить отпустить людей. Как отметил политик в беседе с журналистами, переговоры длились семь-десять минут.

Злоумышленник согласился сделать первый шаг – отпустить трех заложников. Затем Зеленский выполнил его требование: опубликовал в социальных сетях ролик о документальном фильме “Земляне”. После этого Кривош выпустил из автобуса всех пассажиров и сдался.

Силовики планировали провести спецоперацию по задержанию террориста, но Владимир Зеленский выступил против. Он не захотел рисковать жизнями граждан, поэтому записал видео. “Всегда есть опасность, что могут погибнуть люди”, – подчеркнул украинский лидер.

В отношении Максима Кривоша следователи возбудили уголовное дело по статье “Захват заложников”. Злоумышленнику может грозить до 15 лет лишения свободы.





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