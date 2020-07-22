 

Сябитова выдала 28-летнюю дочь замуж

22.07.2020, 14:23, Разное

Наследница ведущей Ксения вышла замуж за своего возлюбленного – Максима. “Счастья вам, дети мои! Совет да любовь!” – подписала сваха праздничные снимки в своем инстаграм-аккаунте.

Расписались дочь Розы Сябитовой с избранником в Грибоедовском загсе Москвы. Подписчики звезды присоединились к поздравлениям. “Красивая пара! Главное, чтобы жили вместе долго и счастливо”, – пожелали Ксении и Максиму.

Отметим, что после первого развода дочь Розы Сябитовой боялась верить в любовь. Однако Максиму удалось сделать так, чтобы ее сердце растаяло.

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Публикация от Роза Сябитова (@syabitova_roza) 22 Июл 2020 в 1:53 PDT

Напомним, предложение мужчина сделал наследнице телеведущей в прошлом году в Праге. После свадьбы Ксения взяла фамилию мужа – Шевченко.

Как писали “Дни.ру”, дочь Розы Сябитовой ранее рассказывала о болезненном разводе с юристом Андреем Снетковым. Она долго переживала из-за ухода мужа.





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