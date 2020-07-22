Поклонники восхитились фигурой 52-летней Алики Смеховой в ярком бикини

22.07.2020, 14:17, Разное

В микроблоге Instagram Алика Смехова показала свою фигуру в ярком бикини без каких-либо фильтров и использования фотошопа. Поклонники восхитились фигурой 52-летней актрисы, но многие хейтеры не верят в то, что жительница может так хорошо выглядеть на шестом десятке.

Пользователи сети уже привыкли к тому, что блогеры и звезды часто выдают «желаемое за действительное» и тщательно обрабатывают фотографии перед их публикацией. В чрезмерном использовании фотошопа фолловеры часто обвиняют и Алику Смехову. Поэтому знаменитость показала «честный снимок», сделанный в лучах заходящего солнца на побережье Черного моря. Некоторые комментаторы сразу заметили складочки на талии артистки и неровности, что подтверждает отсутствие каких-либо фильтров. Однако большинство подписчиков похвалили внешний вид 52-летней звезды, которая родила двоих детей и сохранила прекрасную фигуру.

К обсуждению фигуры Алики Смеховой присоединились и звездные коллеги. Например, телеведущая Лариса Гузеева с ноткой зависти написала, что актриса «молодец, так себя держать». Телесваха отметила, что для этого нужно много работать.