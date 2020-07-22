Минфин предложил повысить минимальные цены на водку и коньяк со следующего года

22.07.2020, 14:16, Новости дня

Минфин предлагает повысить минимальные розничные цены (МРЦ) на коньяк, бренди, водку и ликероводочные изделия в РФ с 1 января 2021 года.

Проект соответствующего приказа министерства опубликован на портале regulation.gov.ru. В частности, МРЦ на водку с нового года может вырасти на 3,5% – до 238 рублей за бутылку объемом 0,5 литра готовой продукции с текущих 230 рублей, передает РИА «Новости».

Минимальную розничную цену на коньяк предлагается повысить на 3%, до 446 рублей за бутылку 0,5 литра (с текущих 433 рублей).

Напомним, с 1 января 2020 года минимальная розничная цена на водку увеличилась на 7% – до 230 рублей за бутылку объемом 0,5 литра. Ранее стоимость бутылки составляла 215 рублей. Минимальная розничная цена на коньяк выросла на 11,6%, до 433 рублей за бутылку 0,5 литра (с 388 рублей), на бренди – на 2,6%, до 315 рублей (с текущих 307 рублей).