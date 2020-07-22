В ОПРФ заявили о создании массовой независимой системы наблюдения за выборами

22.07.2020, 14:16, Новости дня

Общественной палате удалось создать массовую независимую систему наблюдения за выборами и голосованием, сообщил председатель Координационного совета ОПРФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев на первом заседании совета.

В Общественной палате РФ 22 июля прошло первое заседание Координационного совета по общественному контролю за голосованием. Он будет на постоянной основе осуществлять консультативные, экспертные, информационные и организационные функции в части общественного контроля при различных видах голосования, сообщается на сайте ОП.

Григорьев напомнил, что ОП РФ занимается тематикой общественного наблюдения и контроля за волеизъявлением граждан более восьми лет, за это время к этой работе подключились все региональные общественные палаты и огромное количество общественных организаций по всей стране.

«Вместе со всем заинтересованным гражданским обществом страны нам удалось создать массовую независимую систему наблюдения за выборами и голосованием. Под эту работу подведена соответствующая федеральная и региональная законодательная база; эта система объединена единым кодексом этики и золотым стандартом наблюдения, который приняли наблюдатели и общественные организации», – подчеркнул он.

В наблюдении за недавним общероссийским голосованием приняли участие более 526 тыс. наблюдателей – представители политических партий, общественных организаций, в том числе региональных. По словам Григорьева, это стало одним из наиболее масштабных проектов всего гражданского общества России.

Максим Григорьев отметил положительный опыт, приобретенный в ходе общероссийского голосования по поправкам к Конституции в части обеспечения многодневного процесса волеизъявления. Согласно данным опросов ВЦИОМ, на вопрос о многодневном голосовании 72% опрошенных ответили, что это, скорее, более удобно, а 96% согласились, что им лично было удобно так голосовать. В поддержку многодневного голосования, подчеркнул Григорьев, говорит и международная практика.

Член комиссии Общественной палаты РФ по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Мария Бутина дала оценку последним поправкам в законодательство Российской Федерации, позволяющим проводить выборные процедуры в течение нескольких дней на примере международного опыта.

В США, рассказала она, 40 штатов и округ Колумбия используют in-person early voting (раннее голосование на участке), помимо этого еще используется absentee voting (заочное голосование). С 1992 года доля голосующих до дня выборов неуклонно растет: так, на федеральных выборах 2016 года она достигала почти 20%, при этом еще около 20% голосовали по почте или иным дистанционным способом, а в день выборов свой голос отдавали лишь около 60% избирателей.

«По экспертным оценкам The Brennan Center, многодневное голосование обладает целым рядом позитивных эффектов: снижает нагрузку на электоральную систему в день голосования и исключает ожидание и очереди. Кроме того, такое голосование улучшает качество работы сотрудников избирательных комиссий, способствует снижению числа ошибок, устраняет влияние плохой погоды на результаты явки. Особенно востребовано многодневное голосование среди людей, которые имеют жесткий рабочий график, ухаживают за детьми или стариками», – отметила Мария Бутина.

Кроме того, многодневное голосование практикуется в Канаде, в Австралии с начала 20-го века, в Швеции и во многих других развитых демократических странах.

«В некоторых странах этот институт насчитывает десятки лет и популярность многодневного формата голосования неуклонно растет», – убеждена общественница.

Первый заместитель председателя Координационного совета по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич рассказал о важности постоянного общественного мониторинга информационного пространства в период выборов.

«Угроза манипулирования информационным пространством в период выборов по-прежнему недооценивается. За время общественного наблюдения за общероссийским голосованием по поправкам к Конституции было выявлено более 9 тыс. фейков, которые касались самих поправок, будущего страны, хода голосования. Оперативная работа по разоблачению этих ложных новостей в рамках проекта «ФейкКонтроль» позволила минимизировать и даже исключить их влияние на настроения граждан», – поделился он.

Среди попыток манипулирования во время общероссийского голосования Александр Малькевич назвал такие, как создание фейковых «карт нарушений», фейковых избирательных участков, с которых потом записываются ролики для Интернета, а также целенаправленные информационные диверсии, в частности атака с украинских IP-адресов на сайт Общественной палаты. Более того, он уверен, что попытки манипулирования будут продолжаться и даже усилятся в преддверии единого дня голосования.

«Фейки будут только расти», – предостерегает он.

Тему многодневного голосования затронула Алена Булгакова, заместитель председателя Координационного совета ОП РФ по общественному контролю за голосованием. По ее убеждению, этот опыт надо применять и в дальнейшем.

«Такая форма проведения голосования безукоризненна. Но это еще и вариативное окно для избирателя, который в то же время может прийти на участок и выразить свою волю там. Легитимность, прозрачность процесса, участие общественных наблюдателей, доказали свою состоятельность. И мы доказали всему миру, что мы к этому вызову готовы», – сказала она.