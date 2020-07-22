 

Эксперт рассказал, как США могут парализовать Россию с помощью одного удара

22.07.2020, 14:09, Разное

Сейчас у США есть силы, позволяющие им парализовать Россию с помощью одного удара. Об этом пояснил доктор военных наук Константин Сивков.
Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике заявил о том, что прежде всего американские военные смогут воспользоваться крылатыми ракетами морского и воздушного базирования.

Кроме этого, во время первого удара, вероятно, задействуют до двух с половиной – трёх тысяч самолётов тактической и палубной авиации. Она имеет возможность ударять по объектам, которые находятся на расстоянии до 600 км от границы. По мнению Сивкова, в случае, если силам США не будет оказано должное сопротивление, то они с помощью лишь одного удара смогут уничтожить около 1000 объектов первостепенной важности не только России, но и Китая.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков говорил о том, что российский флот значительно превосходит американский по качеству. Он также уверен в том, что силы ВМФ РФ могут держать противника на значительной дистанции от границ. Об этом пишет ПолитЭксперт.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.05 / Власти Москвы объявили о начале массового тестирования на антитела к коронавирусу

19.07 / СМИ: Крис Мартин купил обручальное кольцо для Дакоты Джонсон

19.06 / Мнение: Трансгендер без головы оказался красавицей-узбеком

09.06 / Военное сотрудничество с Россией

20.05 / Звезды сериала “Сваты” высказались о возобновлении съемок нового сезона

09.05 / “Всего плюс 15 кг”: Елена Подкаминская удивила фанатов большим “беременным” животом

29.06 / Личное: Над отношениями не нужно работать! 

07.07 / Родное село отца Хабиба Нурмагомедова планируют переименовать в его честь

12.06 / Мнение: Задача на имидж (1)

09.05 / Мнение: Европа забыла об уготованной ей Гитлером участи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска