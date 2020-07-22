Эксперт рассказал, как США могут парализовать Россию с помощью одного удара

22.07.2020, 14:09, Разное

Сейчас у США есть силы, позволяющие им парализовать Россию с помощью одного удара. Об этом пояснил доктор военных наук Константин Сивков.

Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике заявил о том, что прежде всего американские военные смогут воспользоваться крылатыми ракетами морского и воздушного базирования.

Кроме этого, во время первого удара, вероятно, задействуют до двух с половиной – трёх тысяч самолётов тактической и палубной авиации. Она имеет возможность ударять по объектам, которые находятся на расстоянии до 600 км от границы. По мнению Сивкова, в случае, если силам США не будет оказано должное сопротивление, то они с помощью лишь одного удара смогут уничтожить около 1000 объектов первостепенной важности не только России, но и Китая.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков говорил о том, что российский флот значительно превосходит американский по качеству. Он также уверен в том, что силы ВМФ РФ могут держать противника на значительной дистанции от границ. Об этом пишет ПолитЭксперт.