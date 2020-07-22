 

Послы ЕС согласовали санкции против РФ и Китая за «кибератаки»

22.07.2020, 14:08, Новости дня

Постоянные представители 27 стран-членов Евросоюза (ЕС) согласовали введение ограничительных мер в отношении структур и граждан России, Китая и КНДР, якобы причастных к кибератакам, сообщил источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС.

Источник сообщил, что послы «согласовали санкции против служб разведки России, Китая и КНДР, а также российских и китайских граждан, причастных к кибератакам», передает ТАСС.

Ранее директор департамента международной информационной безопасности МИД Андрей Крутских заявил, что обвинения в адрес РФ и Китая в кибератаках политически мотивированы и используются для манипулирования общественным мнением.





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