 

Мишустин призвал изменить методику подсчета средних зарплат врачей и учителей

22.07.2020, 14:08, Новости дня

Премьер Михаил Мишустин призвал уточнить методику подсчета средних зарплат медиков и учителей, учитывая стандарты жизни в различных регионах.

В Госдуме один из депутатов сделал замечание относительно реального уровня зарплат врачей и учителей в российских регионах, передает ТАСС.

«Я предлагаю обсудить и изменить эти параметры. Я думаю, меня слышит министр экономического развития, и мы обязательно обсудим, как измерять и как честно говорить, что у нас с зарплатами», – сказал Мишустин.

Премьер заметил, что у ФНС имеются инструменты для более точного подсчета, что позволило бы увидеть среднюю зарплату «по видам экономической деятельности в разрезе регионов». Сейчас, отметил Мишустин, этот показатель измеряется как «средний градус по больнице»: и средняя зарплата врачей и учителей составляет около 40 тыс. рублей, а средняя зарплата по РФ – 47 тыс. рублей.

«А когда мы начинаем смотреть крупные компании, где огромные зарплаты, получается разница. Но нам тогда нужно самим себе сказать, что нам надо не средним градусом мерить, а в соответствии со стандартом жизни региона, потому что только потребительская корзина у нас различается в разы от севера до юга», – указал Мишустин.

В январе в РФ предложили изменить систему оплаты труда учителей: на тот момент министр просвещения Ольга Васильева объясняла, что разрабатываемые поправки в Трудовой кодекс позволят прописать базовые гарантии оплаты труда педагогов на федеральном уровне.





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