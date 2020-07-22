Мурашко назвал сроки регистрации вакцины от коронавируса

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22.07.2020, 14:08, Новости дня

Ожидается, что вакцина от коронавируса может получить регистрацию в первой декаде августа, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

«Я думаю, что расширение контингента из категорий риска первое пойдет, наверное, уже в августе. Скорее всего, конечно, получит регистрационное удостоверение в первой декаде», – передает РИА «Новости» его зпявление в эфире канала «Россия 24».

Мурашко также отметил, что ведомство готовится к выпуску вакцины от коронавируса при соблюдении ряда условий, передает ТАСС.

«Мы готовимся не только к завершению клинических исследований, но и выпуску вакцины на условиях: параллельно будет идти сбор данных об эффективности, безопасности и ряде других параметров, которые необходимо учитывать», – добавил министр.

Ранее в лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института сообщили, что организация массового производства и изготовление большого количества вакцины от новой коронавирусной инфекции в РФ начнется не раньше, чем через полгода.

Напомним, Минобороны РФ и Исследовательский центр имени Гамалеи успешно завершили фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса с участием добровольцев на базе Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко.

После стало известно, что у всех добровольцев, которые участвовали в испытании вакцины в Сеченовском университете, выработался иммунитет к коронавирусу.





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