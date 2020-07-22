Толкалина показала неидеальную кожу лица

22.07.2020, 14:06, Разное

Недавно на странице Любови Толкалиной в Instagram появилась новая фотография. На ней артистка показала неидеальную кожу лица.

На снимке крупным планом запечатлено лицо актрисы рядом с колосками пшеницы. Однако освещение сыграло не на пользу знаменитости. Яркий свет подчеркнул недостатки её кожи.

«В Москве выключили Солнце… и на Мосфильме совсем нечего фотографировать… поэтому я хочу сегодня быть той Любой, в поле… и вас приглашаю», – написала под фото Толкалина.

Стоит отметить, что многие подписчики пришли в восторг от данного снимка, совершенно не обращая внимания на неидеальную кожу Толкалиной. Они засыпали актрису многочисленными комплиментами.

«Каждое Ваше фото – удивительная история “остановись, мгновенье”», «Сказочное фото», «Мне очень нравится!», «Ой, красота какая!», «Вот если человек красив и внутри и снаружи, всегда останется красивым», – комментировали фотографию фолловеры артистки.

Тем не менее нашлись и те, кто не оценил снимок без ретуши. Причиной стали поры на лице актрисы. Однако знаменитость не сильно переживает по этому поводу. 42-летняя Толкалина не стесняется делиться с интернет-пользователи своими фотографиями без макияжа и фильтров. Об этом информирует Слово и Дело.