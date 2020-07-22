Виктор Ляшко объяснил, почему не пошел в мэры Киева от команды президента

22.07.2020, 13:54, Новости дня

Заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко объяснил 21 июля “Украинской правде”, почему не участвовал в праймериз пропрезидентской партии “Слуга народа” для определения кандидата в мэры Киева.

“Сегодня эпидситуация в Украине заставляет меня оставаться на должности, на которой я нахожусь сейчас. Я считаю себя профессионалом и экспертом в этой сфере, поэтому первоочередная задача все же восстановить систему противоэпидемической защиты. Человек должен быть максимально эффективен там, где он сейчас, и на той должности, на которой сейчас приносит максимальную пользу”, – объяснил он.

Главный санврач страны подчеркнул, что это “исключительно” его решение.

“Я считаю, что оно как раз адекватно ситуации”, – сказал Ляшко.

Издание отмечает, что Ляшко “не ответил четко на вопрос”, закрыт ли для него вопрос участия в выборах мэра Киева и как долго он намерен занимать должность главного санврача Украины.

Ляшко в начале июля говорил, что готов поучаствовать в выборах, но только если его поддержит президент Владимир Зеленский.

Председатель парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия выступил против участия Ляшко в праймериз. По его словам, будет неправильно, если главный санитарный врач во время карантина бросит медицину и займется политикой.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Избирательный процесс стартует за 50 дней до выборов.

Мэром Киева с июня 2014 года является Виталий Кличко. Он сообщал о намерении опять баллотироваться на должность городского головы.

16 июля были проведены праймериз внутри “Слуги народа”. Из четырех претендентов кандидатом в мэры Киева от фракции выбрали нардепа Ирину Верещук.