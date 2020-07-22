Нацбанк Украины недостаточно пополнял валютные резервы – глава Минэкономики

22.07.2020, 13:54, Новости дня

Национальному банку Украины (НБУ) следовало активнее пополнять государственные валютные резервы. Такое мнение министр экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко выразил “РБК-Украина” в интервью, которое было записано 16 июля и опубликовано 22 июля.

“Считаю, что курс использовался для манипуляций. Мы понимаем, что в прошлом году усиление курса до 23,5 грн/$, по сути, заложило падение нашей промышленности и ВВП. В то время, когда рынки благоприятные, надо пополнять резервы НБУ. Национальный банк пополнял, но, с моей точки зрения, недостаточно”, – сказал он.

По словам министра, для стимуляции экономического роста следует проводить экспансионистскую монетарную политику, “и это не имеется в виду печать денег”.

“Это обычный монетарный инструмент. Ведь когда курс колеблется с 28,5 грн/$ и идет к 23 грн/$, то мы понимаем, какие катастрофические последствия это имеет для нашей экспортно-ориентированной промышленности. Экономика Украины – на 50% экспортно-ориентированная”, – объяснил Петрашко.

Он считает, что Нацбанк мог выкупить в резервы $5–6 млрд, “сохраняя стабильность и стимулируя производство”.

В НБУ информировали, что международные резервы Украины в июне выросли более чем на $3 млрд (на 12,4%) и к 1 июля достигли $28,52 млрд.

По итогам 2019 года международные резервы Украины выросли на 22% и составляли $25,3 млрд. По состоянию на начало апреля объем золотовалютных запасов сократился до $24,923 млрд.

Официальный курс гривны установлен на 22 июля 2020 года на уровне 27,66 грн/$.