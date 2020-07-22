Правительство Украины хочет продлить карантин до конца лета

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22.07.2020, 13:54, Новости дня

Кабинет Министров Украины планирует продлить адаптивный карантин в Украине до 31 августа. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании 22 июля, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Сегодня у нас на повестке дня планируется продление адаптивного карантина в Украине до 31 августа. Мы все видим, что сейчас такой формат и подход к карантинным мерам дает свои результаты и позволяет нам контролировать уровень заболеваемости в Украине”, – отметил он.

С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия трем критериям.

За сутки в Украине коронавирусную инфекцию подтвердили у 829 человек. Общее число случаев COVID-19 с начала эпидемии достигло в стране 60 995, из них 1534 – умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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