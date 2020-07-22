Академик РАМН назвал сроки окончания пандемии коронавируса в России

22.07.2020, 13:53, Разное

Академик РАМН Виктор Малеев назвал сроки окончания пандемии коронавируса в России. Он предположил, что COVID-19 не завершится до Нового года.

Доктор медицинских наук Виктор Малеев, изучив данные по заболеваемости SARS-CoV-2 в мире, заявил, что пандемия может продлиться до конца 2020 года. Он подчеркнул, что в странах, где сняли жёсткие ограничения (США, Израиль, Франция, Испания), увеличилось количество заражённых коронавирусной инфекцией. Микробиолог объясняет рост числа инфицированных тем, что COVID-19 распространяется в местах массового скопления людей, а поэтому должны соблюдаться все меры социального дистанцирования.

По словам Виктора Малеева, спрогнозировать вторую волну COVID-19 пока невозможно. Ежедневно в РФ SARS-CoV-2 инфицируется около 6 тысяч человек, однако впереди осенний прирост, когда к данному заболеванию присоединится сезонная эпидемия гриппа. Академик РАМН предлагает в целях борьбы с острыми инфекциями организовать санитарные отряды, дополнительно обучать врачей общей практики в этом направлении, а также создать условия для снижения риска заражения медицинских работников.

Эпидемиологи настоятельно рекомендуют всем россиянам сделать прививку от гриппа в период с августа и до октября, а также обезопасить себя от пневмонии вакцинацией от пневмококковой инфекции. Если это будет превенар 13, то защита станет пожизненной, а если пневмовакс или пневмо23, то эти вакцины работают в течение нескольких лет.