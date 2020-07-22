ВОЗ заметила тревожную динамику по COVID-19 на юге Европы и Балканах

22.07.2020, 13:53, Новости дня

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает «тревожные тенденции» распространения коронавируса в южной части Европы и на Балканском полуострове, сообщил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

«Безусловно, очевидно, что главными «горячими точками» по-прежнему остаются Америки – Северная, Центральная и Южная Америка. При этом распространение заболевания начинает ускоряться в Африке», – передает РИА «Новости» его слова со ссылкой на ирландскую радиостанцию Newstalk.

Райан также отметил, что несмотря на то, что в западной Европе болезнь взяли под контроль и продолжают открываться границы, «в том, что касается Европы, мы пока еще не в безопасности».

Ранее академик РАН, советник директора Роспотребнадзора по научной работе Виктор Малеев рассказал, что ситуация с распространением коронавируса не закончится скоро, о чем говорит прирост заболеваемости в мире.

Напомним, эксперты Высшей школы экономики проанализировали, как разные страны противостояли пандемии коронавируса, изучив медицинский, социальный и экономический срезы.

В итоговом рейтинге РФ заняла 7-е место с 68 баллами из 100 возможных, уступив Австралии (78 баллов), Польше (75), Японии (74), Чехии (74), Германии (73) и Австрии (70). По медицинскому срезу у РФ 6 место (77 баллов, в лидерах здесь также Австралия), по социальному срезу – 18-е место (72 балла), по экономическому – 12-е место (57 баллов).



