 

Спикер Пелоси назвала коронавирус в США «вирусом Трампа»

22.07.2020, 13:53, Разное

Нэнси Пелоси высказала свое мнение о пандемии Covid-19, ее распространении и влиянии на жизнь в Соединённых Штатах. Спикер Палаты представителей Конгресса назвала смертельно опасное заболевание «вирусом Трампа».
Как пишет «Политэксперт», в США очень высок уровень распространения тяжелого недуга. По мнению Нэнси Пелоси, именно неправильно выбранная стратегия борьбы с коронавирусом со стороны властей стала причиной многих смертей. Сейчас Соединённые Штаты лидируют по масштабам вреда, нанесенного Covid-19.

Такая ситуация стала возможной именно вследствие политики главы государства. Дональд Трамп долгое время игнорировал заболевание и советы по предохранению от него. Тем самым, считает Мелочи, глава государства подавал плохой пример соотечественникам. Известно, что в первый раз американский президент появился на публике в маске-респираторе только недавно, 11 июля. Тогда как во всем мире к этому времени карантин уже продолжался более четырех месяцев.

Это вполне могло привести к распространению заболевания, так как граждане Штатов могли также легкомысленно относиться к опасности, как и президент. Именно поэтому Пелоси называет заболевание «вирусом Трампа». К слову, сам лидер страны назвал причиной ношения маски не стремление обезопасить себя и окружающих. По его словам, этим жестом он хотел показать свой патриотизм.





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