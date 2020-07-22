Полиции Харькова сообщили о захвате заложников

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22.07.2020, 13:48, Новости дня

В правоохранительные органы Харьковской области поступило сообщение о захвате заложников, информирует региональная нацполиция.

«Харьковская полиция проверяет сообщение о захвате заложников. В настоящее время по адресу выехали руководство Киевского райотдела полиции, следственно-оперативная группа», – говорится в сообщении Facebook ведомства.

Где именно произошел предполагаемый захват заложников, не уточняется.

Во вторник в украинском Луцке мужчина захватил в заложники пассажиров автобуса. Террорист удерживал заложников более десяти часов. Была раскрыта личность террориста – им оказался ранее судимый Максим Кривош.

Президент Украины Владимир Зеленский по требованию террориста записал видеообращение, в котором призвал посмотреть американский документальный фильм о проблеме жестокого обращения человека с животными «Земляне». Позднее видеообращение было удалено.





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