Актер и бодибилдер Александр Крупнов задержан по подозрению в связи с несовершеннолетней

22.07.2020, 13:48, Новости дня

В Москве по подозрению в половой связи с несовершеннолетней задержали актера и бодибилдера Александра Крупнова, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Александр Крупнов задержан», – сказал собеседник РИА «Новости».

В московском ГСУ СК сообщили, не раскрывая имен, что уголовное дело возбуждено по статье «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста».

Крупнов известен как актер, модель, фитнес-тренер. Он снимался в клипе шоумена Михаила Галустяна, является чемпионом РФ и двукратным чемпионом Москвы по бодибилдингу.

В июне СМИ сообщили, что учитель из Нижневартовска в течение нескольких лет развращал и насиловал учениц. Факт совершения преступлений вскрылся после того, как подруга одной из потерпевших обратилась к следователям с просьбой проверить информацию.