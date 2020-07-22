 

Мишустин обещал помочь Дегтяреву

22.07.2020, 13:48, Новости дня

Премьер-министр Михаил Мишустин в ближайшее время намерен договориться с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым о мерах поддержки региона.

 «Я вам обещаю, что я позвоню ему [Дегтяреву] в ближайшее время и договорюсь о тех мерах поддержки, которые необходимы, здесь не вопрос», – передает ТАСС слова Мишустина во время отчета в Госдуме.

Глава кабинета министров подчеркнул: «На сегодняшний день абсолютно очевидно, что правительство будет ему [Дегтяреву] помогать, [вице-премьер – полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе] Юрий Петрович Трутнев и все наши коллеги в зависимости от ситуации, где он будет нуждаться в этой поддержке».

Напомним, в понедельник президент Владимир Путин подписал указ, которым отправил Сергея Фургала в отставку с поста губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия. Президент также встретился с Дегтяревым и предложил ему занять пост губернатора.





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