 

Китай заявил, что США потребовали закрыть консульство в Хьюстоне

22.07.2020, 13:42, Новости дня

Китай заявил в среду, что США внезапно потребовали от него закрыть консульство в Хьюстоне.

Пекин выразил решительное осуждение этого шага, пригрозив ответными мерами.

Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, выступая на ежедневном брифинге для СМИ, заявил, что во вторник Китай был уведомлен, что он должен закрыть консульство.

По его словам, консульство работает в обычном режиме. Местные СМИ Хьюстона сообщили во вторник вечером, что во дворе консульства сжигают документы.

С американской стороны никаких сообщений о предполагаемом закрытии дипломатической миссии не было.





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