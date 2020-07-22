Болтон: в Белом доме обсуждали возобновление ядерных испытаний

22.07.2020, 13:42, Новости дня

На протяжении последних двух лет сотрудники Белого дома обсуждали возможность возобновления ядерных испытаний в США, заявил бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон.

«Эта тема точно обсуждалась», – сказал Болтон, решительный сторонник испытаний, британской газете Guardian.

Однако против этого выступили некоторые представители администрации, считающие, что имеющихся компьютерных симуляций испытаний ядерных боеголовок достаточно.

На момент ухода Болтона из Белого дома в сентябре прошлого года никакого решения принято не было.