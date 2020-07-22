Скандалы: Маржин колл для Евгения Куйвашева

22.07.2020, 13:40, Разное

Силовики готовят команде губернатора Свердловской области дело на полмиллиарда

Силовики готовят очередное антикоррупционное расследование деятельности команды свердловского губернатора Евгения Куйвашева. Начальник горно-металлургического комплекса устроился в министерство промышленности после банкротства своей фирмы с рекордным долгом. Кредиторы, среди которых промышленные гиганты и бюджетные структуры, остались без денег. Чиновника с министром свели тюрьмы.

Начальник комплекса Алексей Жегалин вместе со своим партнёром Леонидом Кузьминым не раз попадали в поле зрения полиции. Но все инициированные в отношении них проверки заканчивались отказными материалами. Лишь в 2017 году полиция признала, что бизнесмены нарушили закон, но не стала возбуждать против них уголовные дела, сославшись на истечение сроков давности. С тех пор сменились руководители большинства силовых главков. Если их подчинённые убедят всех пострадавших написать заявления, принятые ранее решения могут быть пересмотрены.

Этот сценарий станет неприятным для команды губернатора Евгений Куйвашева, два представителя которой – экс-советник вице-губернатора Сергей Бидонько и бывший гендиректор «Титановой долины» Артемий Кызласов – уже обвинены в коррупционных преступлениях.

Получили аванс – бросили работу

ООО «УКС-Стройтех» зарегистрировано в 2007 году в Сысерти (город-спутник Екатеринбурга) двумя местными предпринимателями Леонидом Кузьминым и Алексеем Жегалиным. С первых дней они строили свой бизнес на выполнении государственных подрядов, которые получали благодаря знакомству с представителями власти и связям в банках.

Одним из первых для «УКС-Стройтех» стал заключённый на максимально выгодных условиях контракт на строительство в Североуральске дома для ветеранов войны и инвалидов. В 2008 году только появившаяся на рынке фирма получила от областного фонда жилищного строительства аванс в размере 3 млн рублей, и ещё 8 млн рублей были перечислены предприятию после завершения каркаса здания и подведения коммуникаций.

Более прибыльным для предприятия стал заказ от МУ «Управление коммунального хозяйства» города Карпинска. Управление, которое в тот период возглавлял сегодняшний вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько, перечислило исполнителю 18,4 млн рублей в качестве предоплаты за строительство 61-квартирного жилого дома. Предполагалось, что работы будут завершены до середины 2009 года.

Строительство третьего дома в Тавде бизнесмены решили вести на заёмные средства. На эти цели «Бинбанк» выдал им кредит на 80 млн рублей и открыл кредитную линию на сумму чуть более 24 млн. Заёмщик предоставил банку залог в виде принадлежавших Жегалину 16,5 процента долей предприятия.

Службу безопасности «Бинбанка» не смутил малый размер уставного капитала компании (10 тыс. рублей), отсутствие необходимого опыта работы на рынке и объёма активов.

В качестве обеспечения займа также указывалось оборудование, право аренды земли и недостроенные здания в Качканаре и Тавде на сумму в 28 миллионов рублей. В ходе последовавшего конкурсного производства эти активы оказались невостребованными.

В дальнейших судебных решениях и материалах полицейской проверки со ссылкой на судебные решения будет указано, что под договором поручительства стояли фальсифицированные подписи Алексея Жегалина и других лиц, а заёмщик скрыл реальные данные о своём финансовом положении.

Спустя два месяца «дочка» «Бинбанка» – ООО «Стандард Девелопмент» – вошла в состав соучредителей фирмы-заёмщика, получив 19,99 процента её долей. Тем не менее кредит не был возвращён в определённый договором срок. Компания свернула работы в Североуральске, а объект, после вмешательства губернатора Евгения Куйвашева, достроил другой подрядчик.

Не был сдан дом и в Карпинске. Арбитражный суд обязал «УКС-Стройтех» вернуть заказчику часть полученной суммы – 14 млн рублей. Но это решение так и не было исполнено. Бросили и стройплощадку дома для детей-сирот в Тавде.

Представители Фонда жилищного строительства Свердловской области на удивление мягко реагировали на происходящее.

Они так и не подняли вопроса о возбуждении уголовных дел против недобросовестного подрядчика.

Оставили УГМК без «Стражей Урала»

Руководители «УКС-Стройтех» брали взаймы и у коммерческих структур. Одним из их основных кредиторов стала УК «Содружество». Управляющая компания была создана для реализации проекта УГМК под названием «Стражи Урала». Проект предусматривал строительство в центре Екатеринбурга двух высотных комплексов в 43 и 36 этажей общей площадью 270 тыс. квадратных метров с офисами, апартаментами и увеселительными заведениями.

«Содружество» приглашало к сотрудничеству пайщиков, которые в обмен на авансовые взносы получали гарантии предоставления площадей в башнях после их сдачи в эксплуатацию.

В общей сложности управляющей компании предстояло привлечь порядка 1,5 млрд рублей.

Собственники «УКС-Стройтех» убедили выделить им часть собранных средств на строительство жилого дома в Серове, квартиры в котором должны были получить рабочие местного металлургического завода, входящего в УГМК. Строительство здания не завершено по сей день. Общий долг застройщика перед УК «Содружество» с учётом пеней составил 148,4 млн рублей. Деньги так и не были возвращены.

В 2014 году представитель «Содружества» написал заявление с требованием возбудить в отношении «УКС-Стройтеха» уголовное дело, после чего начались длительные следственные проверки.

Нанесённый УК «Содружество» удар оказался для «Стражей Урала» критическим – проект был приостановлен. Затем свердловское правительство пересмотрело свои планы на предоставленный УГМК земельный участок, предпочтя использовать его под строительство дорожной развязки.

Заработок на детях и тюрьмах

В октябре 2011 года арбитражный суд ввёл в отношении «УКС-Стройтех» процедуру банкротства. Это не стало помехой для продолжения его коммерческих взаимоотношений со свердловским правительством. В 2012 году с «УКС-Стройтех» заключили контракт на строительство школы в посёлке Азанка. Он также не был исполнен. Министерство финансов Свердловской области впоследствии выявило завышение сметы на строительство в несколько раз.

В числе пострадавших оказалось и областное управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Оно заключило с «УКС-Стройтех» договор стоимостью 16 млн рублей на строительство жилого дома для сотрудников силовых структур. После приёмки выяснилось, что фирма завысила стоимость работ.

В начале 2010 года «Бинбанк» подал на «УКС-Стройтех» в суд с требованием вернуть выданный фирме заём.

В 2011 году финансовая структура передала право требования кредита кипрскому офшору «Нейлберг Холдингс Лимитед», не прекратив при этом коммерческих взаимоотношений с должником. Кипрский офшор принимал на себя долги и других фирм перед «Бинбанком» в Свердловской и Томской областях, но сотрудничество с Кузьминым и Жегалиным стало для него наиболее масштабным проектом.

Генерал пообещал взяться за полмиллиарда

Когда общая сумма долга компании приблизилась к полумиллиарду рублей, в правоохранительные органы начали поступать первые заявления с требованием возбудить против «УКС-Стройтеха» уголовные дела. Все заявители получили отказы.

Надежду кредиторам дало обещание бывшего начальника ГУ МВД по Свердловской области Михаила Бородина, данное депутатам заксобрания региона на одной из парламентских сессий.

Но слова генерала так и остались словами. Проверку возобновили только в 2017 году. Она подтвердила факты нарушений законодательства: оформление кредита в «Бинбанке» по фальсифицированным подписям и нанесение ущерба государственным и бизнес-структурам со стороны «УКС-Стройтех». Но возбуждать уголовные дела полицейские отказались в связи с истечением срока давности и отсутствием заявлений со стороны руководителей пострадавших государственных организаций. Все отказные материалы подписывал начальник ОБЭП Эдуард Воронин, который был осужден 20 июля 2020 года за коррупционные преступления и лишён звания.

«УКС-Стройтех» оказался пустышкой…

В ходе процедуры банкротства «УКС-Стройтех» конкурсный управляющий смог продать имущество фирмы только на 10 млн рублей. Остальные немногочисленные активы оказались невостребованными. В декабре 2016 года банкротство было окончено. В своём отчёте конкурсный управляющий сообщил, что 207,9 млн рублей оказались выведенными на счета 41 сторонней фирмы, 19 из которых, по неофициальным данным, являлись однодневками.

В связи с этим долг в размере 423,7 млн рублей был списан на убыток должника. Это означает, что кредиторы признали его безнадёжным. Общая сумма задолженности с учётом пеней и штрафов составила 598,3 млн рублей.

… а его создатель стал управляющим металлургии

Спустя несколько месяцев соучредитель «УКС-Стройтех» Алексей Жегалин вышел на работу в министерство промышленности. С руководителем ведомства Сергеем Пересторониным он познакомился во время работы в ФСИНе.

В нулевых Жегалин занимал должности начальника управления тыла ГУ ФСИН по Свердловской области и заместителя начальника ГУ ФСИН по Свердловской области, а Пересторонин работал с июля 2005 года по сентябрь 2008 года начальником управления ФСИН по Уральскому федеральному округу. Символично, что один из первых визитов в ранге правительственного чиновника Алексей Жегалин совершил вместе с Сергеем Пересторониным в нижнетагильскую ИК-12.

Сын пошёл по стопам отца

Сын Алексея Жегалина Павел Жегалин решил продолжить бизнес отца. Учреждённая им фирма ООО «РСУ Уралстройгаз» с уставным капиталом в 100 млн рублей также стала одним из подрядчиков Свердловского областного фонда жилищного строительства.

В 2012 году стороны заключили государственный контракт на строительство жилого дома в Кировграде. Объект не был введён в срок, и фонд жилищного строительства отсудил у предприятия Жегалина-младшего неустойку в размере 2 млн рублей.

«Октагон» направил запрос на получение комментария в департамент информационной политики Свердловской области. На момент публикации материала ответ на запрос не поступил.

В департаменте информационной политики Свердловской области «Октагону» пояснили, что при поступлении Алексея Жегалина на работу в областной минпром была проведена проверка, как того требуют федеральные законы.

«Проверка не выявила причин, препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу Свердловской области. Основания для рассмотрения вопроса на заседаниях комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Свердловской области и урегулированию конфликта интересов и комиссии по противодействию коррупции Министерства промышленности и науки Свердловской области отсутствуют», – сообщили в департаменте.

Константин Джултаев