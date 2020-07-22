Глава Росмолодежи прокомментировал внесение в Госдуму законопроекта о молодежной политике

22.07.2020, 13:30, Новости дня

«Новый закон позволит серьезно увеличить количество россиян, которые смогут воспользоваться господдержкой», — сказал газете ВЗГЛЯД глава Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев, говоря о внесенном в Госдуму проекте федерального закона о молодежной политике.

«Это замечательно, что такая инициатива появилась. В законопроекте очень много составляющих, которые мы активно поддерживаем, например, увеличение возраста молодых людей до 35 лет. Это позволит серьезно увеличить количество людей, которые смогут пользоваться господдержкой в нашей стране», — сказал руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Александр Бугаев.

По оценке собеседника, хорошая идея, внесенная в проект закона, касается определения и распределения полномочий в области реализации государственной молодежной политики между федеральным, региональным и местным муниципальным уровнями. Это позволит выстроить систему реализации государственной молодежной политики в более понятном виде для самих молодых людей. Это даст им возможность более широко вовлекаться в программы реализации этой политики, отметил собеседник.

Данный законопроект неоднократно рассматривался и в стенах Совета Федерации, и Госдумы, и на площадке рабочей группы Госсовета молодежной политики России, напомнил Бугаев. Это рабочая группа включает широкий спектр представителей, в том числе самых крупных известных российских общественных молодежных организаций и волонтерских движений, подчеркнул он.

«Мы всегда выступаем за широкое обсуждение таких законодательных актов. Сейчас законопроект внесен в Госдуму, и предполагается процедура соответствующего обсуждения его прежде всего в регионах России, что очень правильно», — заключил собеседник.

В среду в Госдуму был внесен проект закона «О молодежной политике в Российской Федерации». Документ носит базовый характер для работы с молодежью на общегосударственном, региональном и местном уровнях. Молодежная политика определена как сфера совместного сотрудничества, активного взаимодействия и ответственности государства, институтов гражданского общества, непосредственно самих молодых граждан.

Как ранее сообщил замглавы комитета по социальной политике Совета Федерации Александр Варфоломеев, в законопроекте предполагается увеличить с 30 до 35 лет возраст лиц, которых относят к молодежи. Таким образом, численность молодежи в Российской Федерации увеличится на 12,7 млн человек и достигнет 41 млн. Благодаря этому больше граждан РФ смогут воспользоваться мерами поддержки, предусмотренными государством.

Работа над документом началась в прошлом году членами рабочей группы Госсовета по направлению «Молодежная политика» при активном участии сенаторов и депутатов. В течение первого полугодия нынешнего года законопроект был доработан с учетом поступивших предложений от регионов России, детских и молодежных общественных объединений и движений.

Дальнейшая работа над законопроектом будет продолжена на площадке Госдумы с учетом предложений правительства, регионов и парламентариев обеих палат.