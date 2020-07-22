 

Актриса из «Папиных дочек» Елизавета Арзамасова удивила фоловеров своим образом

22.07.2020, 13:30, Разное

Елизавета Арзамасова, известная как Галина Сергеевна из сериала «Папины Дочки», в своем Instagram опубликовала пост, где поразила подписчиков необычным образом. В сторону актрисы посыпалось неизлечимое количество комплиментов, а запись набрала более 15 тысяч “likes”.
Любимица многих зрителей предстала на фотографии в белом платье, которое закрывало все тело, но открытые длинные ноги и явный акцент на талии привлекли внимание фанатов. Образ дополнен высокими каблуками и ярким макияжем. Мнение поклонников разделилось: кто-то считал образ загадочным, а кто-то печальным. В целом, комментаторы отметили, что девушка выросла и такой образ ей к лицу.

Оказалось, что фотография изъята из личного архива. Снимок сделан во время фотосессии для журнала. Под постом отмечается бурное обсуждение романа Елизаветы с Ильей Авербухом, но актриса на этот никак не реагирует.





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