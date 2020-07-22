В Москве приняли закон о штрафах за борщевик

22.07.2020, 13:30, Новости дня

Мосгордума приняла закон об административной ответственности за неубранный борщевик на земельных участках, предполагающий штрафы до 5 тыс. рублей для физлиц.

«За – 42, против – нет, воздержались – один», – сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников РИА «Новости».

Проект предлагает внести изменения в закон Москвы, предполагающий обязанность собственников удалять борщевик со своих участков. В случае неисполнения нарушителей смогут штрафовать. Для физлиц штраф составит от 2 до 5 тыс. рублей, от 20 до 50 тыс. рублей – для должностных лиц, от 150 до 700 тыс. рублей – для юрлиц.

Шапошников уточнил, что борщевик распространен почти в каждом районе города.

«Стихийные очаги произрастания борщевика встречаются фактически в каждом районе Москвы. Ежегодно в медучреждения столицы обращается большое количество москвичей с жалобами на ожоги, вызванные соком этого опасного растения(…) И это несмотря на то, что сотрудники Мосприроды регулярно уничтожают борщевик, оперативно реагируя на обращения горожан», – отметил председатель думы.

По его словам, сорняк может полностью вытеснять любые культурные растения, он полностью неприхотлив.

«Проблему усугубляет то, что в столице есть большое количество не возделываемых городских земель, доступ на которые затруднен, а собственники территорий с борщевиком никак не борются, что и становится источником его стихийного распространения. Для комплексного решения вопроса в масштабах города на заседании Мосгордумы предусмотрели меры законодательного регулирования, которые обяжут владельцев земельных участков осуществлять соответствующие профилактические мероприятия», – заключил Шапошников.

В феврале Совет Федерации направил в Минюст предложения к новой редакции Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которые предусматривают штраф для граждан за борщевик на дачных и приусадебных участках.

В октябре 2019 года владельцев земли в Солнечногорске оштрафовали за борщевик на 7 млн рублей.