 

Британская певица Рита Орда опубликовала фото в просвечивающемся топе

22.07.2020, 13:30, Разное

Рита Орда, популярная поп-певица из Британии, опубликовала в Instagram фотографии, на которых она одела топ на голое тело.
29-летняя поп-исполнительница разместила в своём профиле кадры, где она сидит на диване в костюме чёрного цвета с плюшевым медведем . Образ Риты Орды состоял из облегающего кроп-топа, одетого на голое тело певицы, поверх него была куртка, снизу джоггеры и кроссовки. Её имидж дополняли очки, сумка и большое количество аксессуаров.

Размещённое фото вызвало у подписчиков массу позитивных эмоций и комментариев: “Я хочу быть плюшевым мишкой”, “Абсолютное пламя”, “ Так великолепна”, “Милая”, “Королева”.

Месяцем ранее, в июне, певица загрузила на свою страницу фото в поддержку гомосексуализма. На этом снимке она сняла себя в зеркале топлес, накрасив губы красной помадой. В посте под изображением она написала о своей солидарности с ЛГБТ-сообществом.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.05 / В Индонезии засняли на видео как труп двигает рукой в гробу

19.05 / Официальный представитель о разводе Полины Гагариной с мужем

28.05 / Цекало высказался о ленте “Проект “Анна Николаевна”: Это первый наш сериал на ТНТ

14.07 / Скандалы: Отмыть репутацию до бела

16.06 / Личное: Театр «Современник» просит заткнуться

30.05 / “Купил все, что было”: Джанабаева рассказала о странном поведении Меладзе

21.05 / Мнение: Турция и Россия выступили за прекращение боевых действий в Ливии

12.05 / «Кошмарный менеджмент в здравоохранении — главная проблема сейчас» – Илья Фоминцев

12.07 / Профессор рассказал об уровне заразности COVID-19

11.05 / Bloomberg сообщает о планах ЦБ России напечатать 1,5 миллиарда рублей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска