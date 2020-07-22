Британская певица Рита Орда опубликовала фото в просвечивающемся топе

22.07.2020, 13:30, Разное

Рита Орда, популярная поп-певица из Британии, опубликовала в Instagram фотографии, на которых она одела топ на голое тело.

29-летняя поп-исполнительница разместила в своём профиле кадры, где она сидит на диване в костюме чёрного цвета с плюшевым медведем . Образ Риты Орды состоял из облегающего кроп-топа, одетого на голое тело певицы, поверх него была куртка, снизу джоггеры и кроссовки. Её имидж дополняли очки, сумка и большое количество аксессуаров.

Размещённое фото вызвало у подписчиков массу позитивных эмоций и комментариев: “Я хочу быть плюшевым мишкой”, “Абсолютное пламя”, “ Так великолепна”, “Милая”, “Королева”.

Месяцем ранее, в июне, певица загрузила на свою страницу фото в поддержку гомосексуализма. На этом снимке она сняла себя в зеркале топлес, накрасив губы красной помадой. В посте под изображением она написала о своей солидарности с ЛГБТ-сообществом.