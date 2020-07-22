Нюша похвасталась прекрасной фигурой и новой татуировкой в Instagram

22.07.2020, 13:17, Разное

На днях российская певица Нюша со своей семьей отправилась на отдых в Крым. Об этом говорит фотография в Instagram из поезда. Уже вечером певица опубликовала фотографии в открытом купальнике. Подписчики заметили необычную татуировку на животе, которой еще несколько дней назад не было.

Анна Шурочкина (она же Нюша) сделала фотосессию на яхте, на Черноморском побережье, в купальнике, продемонстрировав красивую фигуру. Вместе с этим засветилась татуировка на животе, но она оказалась временной. На постоянную – певица не решилась. Некоторые подписчики догадывались, что татуировка выполнена хной, но остальные засыпали комментариями: «Когда ты успела? А было ли больно?».

Фанаты не могли оставить без внимания идеальную фигуру Нюши, поэтому певица получила массу комплиментов на этот счет. Напомним, что в 2018 году, она родила дочь, имя которой длительное время скрывалось. Как оказалось, девочку назвали Симба.