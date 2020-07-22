 

Мишустин пошутил в ответ на просьбу взять на контроль документ о племенном молодняке

22.07.2020, 13:16, Новости дня

Премьер-министр Михаил Мишустин пошутил в ответ на просьбу депутатов Госдумы взять под личный контроль постановление о племенном молодняке.

Во время первого отчета главы правительства в ГД один из депутатов попросил его взять под личный контроль постановление о племенном молодняке.

«Молодняк возьмем под личный контроль, на работу будем ходить с песнями», – передает РИА «Новости» слова Мишустина.





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