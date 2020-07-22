 

«Чувствовал себя паршиво»: Сергей Мезенцев рассказал о природе мужских измен

22.07.2020, 13:09, Разное

Сергей Мезенцев откровенно рассказал, что изменял. Фанаты предположили, что ведущий говорил о бывшей супруге, с которой жил почти 20 лет.
Сергей Мезенцев сообщил, что расторжение брака перенес тяжело. Пара была вместе 17 лет, воспитывала сына Ивана. Ведущий не распространяется о причинах разлуки, но заявил, что в тот период мог предать, но после измен ощущал себя плохо, но объяснял их своей слабостью. Также признался, что некоторые представители сильной половины человечества настаивают на необходимости интимной связи с девушкой, чтобы определиться, до какой степени она ему нравится.

Сергей Мезенцев считает мужчин «жертвами гормональных нужд», которые после секса могут полюбить, но не исключает возникновение и обратного чувства. Сейчас он создает отношения с Марианной Елисеевой. С экс-супругой сохранил дружбу, отдал ей квартиру, автомобиль, оплачивает садик и отдых, чтобы у сына мама была счастливой.





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