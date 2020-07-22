В Москве автомобиль врезался в пешеходов

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22.07.2020, 13:08, Новости дня

Автомобиль наехал на пешеходов после аварии на юго-востоке Москвы, сообщил департамент транспорта города.

«На Краснодарской улице, 20/1 (в районе метро Люблино) ДТП с двумя автомобилями. Машины наехали на пешеходов. Информация о пострадавших уточняется», – цитирует РИА «Новости» сообщение департамента.

По предварительным данным, пострадали три человека.

В опубликованном ведомством ролике запечатлено, что один из автомобилей после аварии наехал как минимум на одного пешехода, другая машина врезалась в ограждение и остановилась.

В понедельник на юго-востоке Москвы произошло ДТП с участием автобуса, машина въехала в остановку. На остановке женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, еще один пешеход был госпитализирован. Женщину, которая была за рулем автобуса, задержали.





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