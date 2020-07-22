 

Мишустин назвал цель выделения средств гражданам на фоне пандемии

22.07.2020, 13:08, Новости дня

Выделенные на борьбу с пандемией 5,3 трлн рублей направлены в том числе на стимулирование потребительского спроса, но главным элементом стимулирования спроса является повышение реальных доходов населения, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства.

«Все беспрецедентные меры поддержки…5,3 трлн рублей, которые так или иначе были выделены для борьбы с пандемией, это и есть стимулирование в том числе потребительского спроса», – передает ТАСС слова Мишустина.

При этом он подчеркнул, что главным элементом стимулирования потребительского спроса является повышение реальных доходов населения.

«И в этом смысле перезапуск экономики, общенациональный план, о котором мы говорим, – это и есть база для такого повышения», – отметил он.

По словам Мишустина, стимулирование потребительского и инвестиционного спроса – это то, чем сегодня занимается правительство и в том числе Минэкономразвития.





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