 

Трамп пожелал «всего хорошего» подозреваемой в секс-торговле подруге банкира Эпштейна

22.07.2020, 12:53, Новости дня

Президент США Дональд Трамп пожелал Гилейн Максвелл, подозреваемой в содействии сексуальным преступлениям покойного банкира Джеффри Эпштейна, «всего хорошего», информирует газета The New York Times.

Комментарий Трампа по поводу Максвелл прозвучал во время пресс-конференции президента в Белом доме. На вопрос о том, будут ли обнародованы другие имена людей, связанных с делом Эпштейна, президент ответил, что не знает, но просто желает Максвелл «всего хорошего», передает РИА «Новости».

Он рассказал, что виделся с Максвелл много раз, когда жил в Палм-Бич. Там находится резиденция Трампа «Мар-а-Лаго», в этом же городе жил покойный миллиардер Джеффри Эпштейна.

Напомним, Максвелл арестовали в начале июля. Она является дочерью медиамагната Роберта Максвелла, которому принадлежало одно из старейших издательств в мире Macmillan.

Джеффри Эпштейн был арестован в Нью-Йорке 6 июля 2019 года. По версии прокуратуры, миллиардер в 2002-2005 годах организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек. Дети подвергались домогательствам и сексуальному насилию.

На фоне ареста Эпштейна об уходе в отставку объявил министр труда США Александр Акоста. Его критиковали за то, что в 2008 году он позволил Эпштейну избежать жесткого наказания за надругательства над несовершеннолетними.

В августе 2019 года Эпштейна нашли мертвым на полу в тюремной камере.





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